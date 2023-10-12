Дочь Николая Дроздова опровергла госпитализацию отца

РИАМО - 12 окт. Дочь ученого-зоолога Николая Дроздова Елена сообщила, что телеведущий в последние дни находился дома, а сообщения о том, что у него нашли злокачественную опухоль, не соответствует действительности, сообщает «360».
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