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ДНР: украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские военные обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в среду утром, что "зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

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