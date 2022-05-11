ДНР: украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские военные обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в среду утром, что "зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.