Украинские военные обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в среду утром, что "зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Популярные статьи
- Националисты Латвии «прессуют» Раймонда Паулса
- Депутат Госдумы Вассерман: «Проблема Финляндии в том, что теперь возможность конфликта с Россией будет зависеть только от НАТО»
- Сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование по военной помощи Киеву: «Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США»
Свежие комментарии