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Российская артиллерия нанесла удар листовками по позициям ВСУ

Российская артиллерия нанесла удар листовками по позициям ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды с листовками.

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