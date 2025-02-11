Дело о халатности возбудили в отношении замглавы администрации Мытищ

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Уголовное дело о халатности возбудили в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи из-за грубых нарушений при выдаче жилищного сертификата, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.
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