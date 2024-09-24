О чем мужчины жалеют после развода больше всего?

Ольга Гусева

Смотрите на развод не как на конец жизни, а как на начало нового этапа. Просто поймите себя, узнайте себя, свои желания, а потом уж и решайте, что делать и как жить дальше. Ошиблись - это опыт. Не повторяйте ошибки. И просто хотя бы попытайтесь их исправить. и себя не жалейте. Часто всё не так уж и плохо, как может показаться вначале. Эмоции проходят. Включайте разум. И просто живите. И ищите в жизни позитив. Людей не исправишь. А вот себя изменить возможно. Если захотеть. По-настоящему. Меняйте своё отношение к жизни. И научитесь быть счастливыми. Всем удачи.