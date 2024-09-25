Главы Приуралья и Лабытнанги обсудили строительство набережной в Аксарке

В Аксарке во вторник, 24 сентября, встретили делегацию из Лабытнанги во главе с Мариной Тресковой. Один из вопросов, который обсудили лабытнангцы и власти Приуральского района, — строительство в райцентре благоустроенной набережной.
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