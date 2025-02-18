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Повреждены дома, люди остались без крова. Дроны ВСУ совершили налёт на  Краснодарский край

Повреждены дома, люди остались без крова. Дроны ВСУ совершили налёт на  Краснодарский край

Под огнём оказались Славянский, Северский районыНе менее полусотни домов в разных районах Краснодарского края пострадали 16 и 17 февраля после налёта беспилотников ВСУ.

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