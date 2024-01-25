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Премьер-министр Бельгии: странам ЕС придётся ответить за своё отношение к палестино-израильскому конфликту

Премьер-министр Бельгии: странам ЕС придётся ответить за своё отношение к палестино-израильскому конфликту

Во время своего визита в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Александр Де Кроо назвал число погибших мирных жителей сектора Газа.

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