Магнитные бури с 15 по 21 июля: когда ожидать, как пережить и кому быть осторожным Ольга ВайленкоНа следующей неделе, с 15 по 21 июля, прогнозируется относительно спокойная космическая погода, несмотря на некоторую возможность единичных магнитных бурь.