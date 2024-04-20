Келли Убре отреагировал на выпад со стороны Джимми Батлера

Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.
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