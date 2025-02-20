В Монголии пройдут гастроли драмтеатра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ

В Монголии пройдут гастроли Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Выступления коллектива из Улан-Удэ пройдут с 16 по 19 апреля 2025 года, сообщили в министерстве культуры Бурятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии