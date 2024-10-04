Почти 450 тысяч жителей Омской области - пенсионеры, мужчин из них меньше 30%. До 90 лет представители сильного пола доживают гораздо реже омских женщин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Почти 450 тысяч жителей Омской области - пенсионеры, мужчин из них меньше 30%. До 90 лет представители сильного пола доживают гораздо реже омских женщин.