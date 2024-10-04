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Новости Омска

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Почти 450 тысяч жителей Омской области - пенсионеры, мужчин из них меньше 30

Почти 450 тысяч жителей Омской области - пенсионеры, мужчин из них меньше 30%. До 90 лет представители сильного пола доживают гораздо реже омских женщин.

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