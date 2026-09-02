Бесплатные тренировки по барре стали доступны для жителей Савёловского

Хотите сменить привычный фитнес-клуб на что-то по-настоящему атмосферное? 5 сентября у жителей Савёловского и всего Северного округа появится отличный повод для вечерней активности.
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