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Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Россия запросила на 6 февраля срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. В результате прямого попадания ракетами HIMARS по пекарне и кафе рядом с ней погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок и беременная женщина.

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