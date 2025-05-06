«Уютненький»: Семенович показала, какой дом арендует вместе со своим бойфрендом

Певица захотела пожить за городом 45-летняя Анна Семенович показала свое любовное гнездышко. Не так давно артистка съехалась с бойфрендом и наслаждается совместной жизнью с любимым в уютном доме, правда, пока не собственном, а арендованном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии