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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дешёвые сканеры штрихкодов помогли в кратчайшие сроки восстановить пострад...

Дешёвые сканеры штрихкодов помогли в кратчайшие сроки восстановить пострад...

Дешёвые сканеры штрихкодов помогли в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие от CrowdStrike компьютерыВскоре после недавнего массового сбоя ПК на Windows, произошедшего по вине компании CrowdStrike, в австралийском подразделении консалтингового бизнеса Grant Thornton нашли удобный способ быстро избавиться от «синих экранов смерти» (BSOD).

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