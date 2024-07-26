Дешёвые сканеры штрихкодов помогли в кратчайшие сроки восстановить пострад...

Дешёвые сканеры штрихкодов помогли в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие от CrowdStrike компьютерыВскоре после недавнего массового сбоя ПК на Windows, произошедшего по вине компании CrowdStrike, в австралийском подразделении консалтингового бизнеса Grant Thornton нашли удобный способ быстро избавиться от «синих экранов смерти» (BSOD).