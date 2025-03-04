Двойная фамилия, выездная церемония, замена документов. Как зарегистрировать брак в Москве?

фото: mosmetro.ru Рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" "Спрашивали? Отвечаем!" в Telegram Церемонию бракосочетания в столице можно провести в загсах, усадьбах, музеях и даже на станциях метро и колесе обозрения.
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