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Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье. Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?

Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье. Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?

Покупка своего жилья становится недоступной мечтой для зумеров во всем мире. Им приходится выбирать между арендой, дорогой ипотекой и проживанием с родителями, из-за чего многие не спешат обзаводиться собственной семьей и детьми.

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