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Газета.ру

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Депутат Кувачев: командование ВСУ обнуляет народ в Волчанском котле

Депутат Кувачев: командование ВСУ обнуляет народ в Волчанском котле

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «обнуляет» собственный народ в Волчанском котле. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

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