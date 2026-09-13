Почему лучше всего вставать по будильнику в одно и то же время? Как говорит врач невролог-сомнолог Елена Царева, у организма есть собственный механизм регулирования, он сам определяет, когда пора лечь спать.
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