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Кузбасским врачам пришлось «прорубить тоннель» в пищеводе, чтобы спасти подростка

Кузбасским врачам пришлось «прорубить тоннель» в пищеводе, чтобы спасти подростка

14-летний мальчик столкнулся с редкой болезнью, из-за которой он просто не мог нормально есть. Помочь ему смогли медики новокузнецкой городской больницы №1 имени Г.

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