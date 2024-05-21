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Economist: Зеленский кричин на генералов из-за утаивания правды

Economist: Зеленский кричин на генералов из-за утаивания правды

Ситуация в Харьковской области складывается для украинцев не лучшим образом. После серьезного прорыва ВСУ удалось замедлить российские войска, но положение Киева настолько нестабильное, что возникают вопросы – как долго это продлится.

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