ВС РФ протестировали С-500 на способность сбивать гиперзвуковые цели

Минобороны РФ Российские военнослужащие успешно провели испытания зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на способность сбивать гиперзвуковые цели, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.
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