Обновление транспорта, "Бермудский треугольник" на М-3 и спасение пациентки в БСМП: главное за день

Обновление транспорта До 2030 года в Калужской области планируют приобрести 156 новых автобусов и другой техники для обновления общественного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым