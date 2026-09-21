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Калуга-поиск

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Обновление транспорта, "Бермудский треугольник" на М-3 и спасение пациентки в БСМП: главное за день

Обновление транспорта, "Бермудский треугольник" на М-3 и спасение пациентки в БСМП: главное за день

Обновление транспорта До 2030 года в Калужской области планируют приобрести 156 новых автобусов и другой техники для обновления общественного транспорта.

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