Завтра в Астраханской области без электричества окажутся 3 города и 7 поселений

Максимальны отключения – на 10 часов. Завтра, 10 июля, плановые отключения электричества коснутся 5 муниципалитетов Астраханской области: Астрахань (Центральный и Заболдинский районы РЭС); Ахтубинский район (г.
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