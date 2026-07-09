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Пункт-А

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Завтра в Астраханской области без электричества окажутся 3 города и 7 поселений

Завтра в Астраханской области без электричества окажутся 3 города и 7 поселений

Максимальны отключения – на 10 часов. Завтра, 10 июля, плановые отключения электричества коснутся 5 муниципалитетов Астраханской области: Астрахань (Центральный и Заболдинский районы РЭС); Ахтубинский район (г.

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