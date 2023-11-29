Сбежавшие от СВО: куда и почему российские звезды и релоканты предпочитают эмигрировать Елена ГалицкаяСпециальная операция на территории Украине продолжает волновать российское общество, но не только политиков и военных.
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