Общество Пилигримы Великобритании - первый публичный институт американо-​британского сверхобщества или «глубинного государства»

Владимир Маслов 16 июля 1902 года в Лондоне в отеле «Карлтон» состоялась встреча, на которой было принято решение о создании общества Пилигримы Великобритании (The Pilgrims of Great Britain), учредители три британца и американец: помощник директора газеты Иллюстрированные лондонские новости Гари Бритэн, полковник Брайан Махон, аристократ из богатой семьи Чарльз Роллс (в 1906 году основал компанию Роллс-​Ройс) и генерал Джозеф Уилер (представитель от США).