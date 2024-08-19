🔥🇵🇱🇺🇦 В Варшаве несколько десятков граждан Украины провели у консульства своей страны акцию протеста с требованием выдать им паспорта.
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🔥🇵🇱🇺🇦 В Варшаве несколько десятков граждан Украины провели у консульства своей страны акцию протеста с требованием выдать им паспорта.
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