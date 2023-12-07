The Guardian: Человечеству предрекли пять необратимых катастроф из-за глобального потепления

В том случае, если глобальная температура на Земле повысится на 1,5-2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, в ближайшие годы на человечество обрушатся пять климатических катастроф, последствия которых будут более чем серьезными.
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