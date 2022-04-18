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В Подмосковье ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве

В Подмосковье ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве

В Московской области ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве. Как сообщает телеканал «360», об этом губернатору Андрею Воробьёву рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

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