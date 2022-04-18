В Подмосковье ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве

В Московской области ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве. Как сообщает телеканал «360», об этом губернатору Андрею Воробьёву рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
В Московской области ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве. Как сообщает телеканал «360», об этом губернатору Андрею Воробьёву рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
Свежие комментарии