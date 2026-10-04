All 3 Characters Taylor Sheridan Plays On His TV Shows, Ranked

Taylor Sheridan has played characters in three of his TV shows. We've ranked them based on the impact these characters have had on their respective series.
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