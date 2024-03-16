ВС РФ пресекли попытки проникновения диверсантов в Белгородскую область

Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
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