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В Китае создали флеш-память, которой нужен всего один электрон

В Китае создали флеш-память, которой нужен всего один электрон

В основе разработки лежит двумерная структура на основе графенаКитайские ученые из Фуданьского университета представили экспериментальную флеш-память нового поколения, которая способна хранить информацию, используя всего один электрон.

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