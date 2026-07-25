В Китае создали флеш-память, которой нужен всего один электрон

В основе разработки лежит двумерная структура на основе графенаКитайские ученые из Фуданьского университета представили экспериментальную флеш-память нового поколения, которая способна хранить информацию, используя всего один электрон.
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