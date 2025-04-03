В Волгограде на этой неделе пройдет бесплатный живой мастер-класс «Фотография для блога и бизнеса» Хотите научиться создавать красивые снимки для блога и бизнеса в соцсетях? Присоединяйтесь к нашему мастер-классу, на котором вы: ⭐️ Узнаете о правилах построения кадра, с которыми можно получать потрясающие фотографии в любых условиях; ⭐️Будет практическая часть, где вы сделаете свои первые фотографии с применением новых знаний; ⭐️ Получите подробную обратную связь по каждому вашему снимку от профессионального фотографа.