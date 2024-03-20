Экс-глава МИД Украины упрекнул США за требование возвращать кредиты

Заявление США о необходимости возвращать заемные Украиной средства — нечестно по отношению к стране, которая борется за фундаментальные американские ценности, заявил в эфире украинского телеканала NTA 20 марта бывший глава МИД страны Павел Климкин.
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