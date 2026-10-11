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Противостояние между различными силами внутри коллективного Запада усиливается

Противостояние между различными силами внутри коллективного Запада усиливается

В предыдущем материале мы рассматривали «концепцию Рубио», предполагающую новую консолидацию Запада под руководством США, ради восстановления утраченной гегемонии Фото: © AP / Markus Schreiber «Концепция Рубио» важна тем, что впервые публично озвучен стратегический план западных центростремительных сил.

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