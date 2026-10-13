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Регионы России

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В Калужской области сбиты 73 беспилотника после массированной атаки ВСУ

В Калужской области сбиты 73 беспилотника после массированной атаки ВСУ

В Калужской области в результате массированной атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) вечером 12 октября и ночью 13 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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