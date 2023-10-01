В церковный праздник, отмечаемый 2 октября 2023 года, прославляют князя Игоря и поздравляют именинников Ольга БезродняяБлаговерного князя Игоря Черниговского и Киевского чтут верующие, по церковным традициям, 2 октября.
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