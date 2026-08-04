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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спецпосланник Трампа Дзамполли: «ФИФА зарабатывает деньги на ЧМ, чтобы финансировать футбол там, где коммерческие рынки этого не делают. Инфантино не заслуживает карикатуры, искажающей смысл его работы»

Специальный представитель президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли рассказал, как действия Джанни Инфантино способствовали развитию футбола по всему миру.

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