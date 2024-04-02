Концерн «Калашников» впервые представит на выставке применяемый в зоне СВО беспилотник СКАТ 350М

Разведывательный беспилотник "СКАТ 350М", применяемый в зоне СВО, впервые продемонстрируют широкой публике на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж", которая пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля.