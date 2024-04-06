В Русском доме в Нью-Дели открылась фотовыставка в честь первого космонавта Индии

В Русском доме в Нью-Дели начала работу фотовыставка из архивов информационного агентства ТАСС, приуроченная к 40-летию полета первого космонавта Индии Ракеша Шармы в 1984 году в составе советского экипажа, сообщает Телеграм-канал Посольства России в Индии.