Трое детей и 13 автомобилей попали в снежный плен на Южном Урале

ЧП случилось на автодороге Бреды-Кизильское.Не зря сотрудники ГИБДД и других оперативных служб предупреждают южноуральцев — не садитесь за руль во время неблагоприятных метеорологических условий, и не выезжайте на загородные трассы.
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