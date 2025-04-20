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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев назвал Бивола официальным боксером «Зенита»: «Пусть все соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!»

Медведев назвал Бивола официальным боксером «Зенита»: «Пусть все соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!»

Суперчемпион мира по боксу провел автограф-сессию на «Газпром Арене» перед матчем  25-го тура Мир РПЛ с «Химками»(1:0) .

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