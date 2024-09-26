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Царьград

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Житель Омска чуть не умер, пытаясь отжаться на спор 240 раз

Житель Омска чуть не умер, пытаясь отжаться на спор 240 раз

Сибиряк был близок к победе, но у самого финиша организм не выдержал. К счастью, врачи сумели ему помочь.

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