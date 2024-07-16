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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун, предположительно, произнес «Не думаю, что Бронни – профессионал» во время матча Летней лиги

Джейлен Браун, предположительно, произнес «Не думаю, что Бронни – профессионал» во время матча Летней лиги

Самый ценный игрок финальной серии посетил матч Летней лиги «Лейкерс» – «Селтикс» в компании своей девушки Кайзы Гондрезик и новичка WNBA Энджел Риз.

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