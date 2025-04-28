Ученый Завьялов: Экосистема в Черном море успешно восстанавливается после аварии

Исследователи Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН до конца обработали результаты экспедиции в Черное море, которая была необходима для анализа влияния экологической катастрофы, вызванной аварией двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
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