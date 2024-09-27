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Путин поздравил президента Туркменистана с национальным праздником

Путин поздравил президента Туркменистана с национальным праздником

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с национальным праздником - Днем независимости. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что отношения двух стран динамично развиваются.

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