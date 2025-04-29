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Закон, порядок, государство

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Интерактивные занятия по безопасности дорожного движения прошли в Оренбургской области

Ежегодно, на дорогах нашей страны погибают тысячи людей, в том числе и дети. В большинстве своём юные пешеходы, велосипедисты, водители самокатов попадают в беду на дороге из-за незнания Правил дорожного движения, а также по своей детской наивности, неопытности и необдуманного риска.

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