Как прошло наше первое знакомство с теплоходом «Мстислав Ростропович» и что нам понравилось на нем больше всего Начало регистрации круиза на теплоходе «Мстислав Ростропович» было назначено на 6 часов утра.
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