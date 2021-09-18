Непутевые заметки

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Как прошло наше первое знакомство с теплоходом «Мстислав Ростропович» и что нам понравилось на нем больше всего

Как прошло наше первое знакомство с теплоходом «Мстислав Ростропович» и что нам понравилось на нем больше всего

Как прошло наше первое знакомство с теплоходом «Мстислав Ростропович» и что нам понравилось на нем больше всего Начало регистрации круиза на теплоходе «Мстислав Ростропович» было назначено на 6 часов утра.

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