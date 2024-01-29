"Батюшка приходит, проводит службу". У Киркорова закончились оправдания - остались крайние меры?

"Батюшка приходит, проводит службу". У Филиппа Киркорова закончились оправдания за "голую вечеринку" - остались только крайние меры?Последствия участия в скандальной "голой вечеринке" оказались для Филиппа Киркорова настолько серьёзными, что певец оказался в Нью-Йорке.
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